Es war in diesem Viertelfinal-Hinspiel zwischen dem FC Liverpool und Manchester City gerade einmal eine halbe Stunde gespielt, als sich Sadio Mané kraftvoll vom Boden abstieß, jeden einzelnen seiner 175 Zentimeter Körpergröße in die Luft schraubte und per Kopf das 3:0 erzielte.

Die Spieler von Manchester City, die in dieser Saison eigentlich jeden Gegner beherrscht hatten, schauten sich ungläubig an, ihr Trainer Pep Guardiola hatte die Hände im feinen Anzug vergraben und schüttelte den Kopf. Nur wenige Meter entfernt reckte Liverpools Trainer Jürgen Klopp die Faust in den Nachthimmel, er lachte und es sah ein wenig so aus, als traue er seinen eigenen Augen nicht.

Duell der Trainer-Riesen

Spätestens in diesem Moment wurde für alle, egal ob sie auf dem Feld oder am Rand standen, ob sie auf der Tribüne saßen oder vor dem Fernseher, deutlich, was sich bereits zuvor angedeutet hatte: Klopp hatte Guardiolas Tiki-Taka entschlüsselt und seinen Spielern einen Plan an die Hand gegeben, wie sie den Technikern aus Manchester zu begegnen hatten.

Es ist nicht das erste Mal, dass Klopp ein probates Mittel gegen den immer gleichen, auf Ballbesitz und Technik basierenden Fußball von Guardiolas Manchester gefunden hat. Im September wurde Liverpool von Citys Spielfreude noch überrascht und kam mit 0:5 unter die Räder, doch als beide im Januar erneut gegeneinander spielten, hatte Klopp offenbar die richtigen Schlüsse gezogen. Er verordnete seiner Mannschaft eine noch offensivere und aggressivere Taktik, und der Plan ging auf: Liverpool gewann mit 4:3. Ein Triumph, den er nun in der Champions League veredelte.

Klopp ist der Punktsieger

Klopp (l.) und Guardiola treffen sich als Trainer häufig

Nun ist es so, dass sich die Trainer Klopp und Guardiola seit Jahren regelmäßig begegnet sind. Man kennt und schätzt sich. Erst war Klopp Trainer in Dortmund und der Widersacher von Guardiolas Bayern, seit anderthalb Jahren liefert man sich von der Seitenlinie aus erbitterte Duelle in der Premier League. Wieder ist Klopp in der Rolle des Herausforderers, und sie scheint ihm zu liegen.

Das 3:0 im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League war Klopps siebter Sieg im 13 Trainer-Duell, es gab ein Unentschieden und fünfmal gewannen Guardiolas Teams.

"Kurz vor der Perfektion"

"Das war kurz vor der Perfektion" , sagte Klopp im Anschluss an eine Partie, die in England so schnell niemand vergessen wird. Liverpool spielte so druck- und kraftvoll, dass sich Manchesters Mittelfeld um Ilkay Gündogan und Kevin De Bruyne kaum einmal in Szene setzen konnte. "Wir waren in der ersten Halbzeit brettstark und haben es gut verteidigt. Wir haben fast nichts zugelassen und den Gegner durch geschicktes Anlaufen zu Fehlern gezwungen."

Liverpools Oxlade-Chamberlain bejubelt seinen Treffer zum 2:0

Die Passmaschinerie, mit der City sonst die Gegner reihenweise entnervt, kam nie in Gang. Und weil Liverpool die Mehrzahl der Zweikämpfe gewann und dabei auch noch brandgefährliche Konter fuhr, wie man sie von Klopps Teams seit Jahren kennt, sind die Aussichten für die Reds vor dem Rückspiel rosig. Da konnte Klopp noch so oft darauf hinweisen, dass man erst das Hinspiel absolviert habe und noch lange nicht im Halbfinale stehe: "Wir müssen da nochmal durch. Das wird richtig Energie kosten."

Guardiola braucht einen Geniestreich

Um doch noch in die Runde der letzten Vier einzuziehen, müsste Manchester City im Rückspiel schon einen absoluten Sahne-Tag erwischen. "Das wird richtig hart, aber wir werden es versuchen" , sagte Guardiola. Was bleibt ihm auch übrig.

Im Hinspiel ist es Liverpools Trainer Jürgen Klopp gelungen, das Tiki-Taka von Pep Guardiola und Manchester City zu entschlüsseln. Es dürfte selbst unter den treuesten City-Anhängern nur wenige geben, die noch daran glauben, dass Guardiola im Rückspiel ein ähnliches Kunststück gelingt. Im Duell der Trainer-Riesen geht dieser Punkt an Klopp.

Stand: 05.04.2018, 09:28