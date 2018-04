Mohamed Salah (12. Minute), Alex Oxlade-Chamberlain (21.) und Sadio Mané (31.) trafen für die Mannschaft von Jürgen Klopp, für den es der siebte Sieg gegen sein Gegenüber Pep Guardiola im dreizehnten Aufeinandertreffen war.

Meisterschaft - und dann das Champions-League-Aus?

Der souveräne Premier-League-Spitzenreiter Manchester um die deutschen Nationalspieler Ilkay Gündogan und Leroy Sané fand offensiv keine wirkungsvollen Mittel gegen Klopps Balljäger. City kann schon am Wochenende englischer Meister werden - das Viertelfinal-Rückspiel am kommenden Dienstag (10.04.2018) könnte aber bereits das Aus in der Königsklasse bringen.

Liverpool brutal effektiv

Im Januar hatte Liverpool den Sky Blues die bis heute einzige Liga-Niederlage der Saison zugefügt, auch daher war City in der hitzigen Atmosphäre der Anfield Road nun zunächst um Kontrolle bemüht. Im Guardiola-Stil ließ die Mannschaft in den ersten Minuten den Ball laufen, fand aber keine Lücken - ganz anders Klopps Team. Nach einem Ballgewinn ging es über Salah schnell, der Toptorjäger der Premier League bediente Roberto Firmino. Der Brasilianer scheiterte noch an City-Torwart Ederson, doch der Ball kam zurück zu Salah, der vollstreckte. Der Ägypter hatte allerdings Sekunden zuvor beim Konter hauchdünn im Abseits gestanden - Pech für die Gäste.