Die Königsklasse live auch auf sportschau.de

Rund um die Audio-Vollreportage über den größten Wettbewerb im europäischen Fußball gibt es zudem ein großes Vor- und Nachberichterstattungspaket. Auch hier spielen die neuen Sportschau-Taktik-Analysten Broich und Polenz eine zentrale Rolle.

Worauf müssen die Teams aus Deutschland achten? Welcher Spieler wird besonders wichtig? Welche Mannschaft könnte überraschen? Wer hat mit welcher Taktik den Gegner geknackt? Alles Fragen, denen sich die Experten ausführlich widmen.

"Stadion für die Ohren"

An Spieltagen mit parallel laufenden Spielen mit deutscher Beteiligung gibt es Vollreportage-Konferenzen. Das "Stadion für die Ohren" mit allen Emotionen, großen und weniger großen Szenen - und natürlich dem Ergebnis. Bei unterschiedlichen Anstoßzeiten werden Einzel-Audio-Vollreportagen aus den Stadien übertragen.

An jedem Spieltag wird ein "Top-Spiel" identifiziert, bei dem Thomas Broich, der Fußballer des Jahrzehnts in der australischen A-League, und Jérôme Polenz, 2006 deutscher Vizemeister mit Werder Bremen, als Co-Kommentator live am Mikrofon im Einsatz sind.

Wer das Spiel nicht schauen kann, aber trotzdem auf das Live-Erlebnis nicht verzichten möchte, ist durch den Audiostream also bestens versorgt. Sowohl auf Amazon-Alexa, als auch auf den gängigen Podcast-Plattformen wird die Reportage ebenfalls live ausgespielt.

Vorberichterstattung

Zur Vorberichterstattung gehört auch ein Podcast über den kommenden Spieltag. Zudem gibt es am Dienstag und Mittwoch jeweils ein kurzes Vorab-Video mit Blick auf die am Abend anstehenden Begegnungen - auf allen Kanälen von sportschau.de.