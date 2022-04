Treffsicher war der Belgier zuletzt in der Liga und im Hinspiel gegen Atletico Madrid (1:0). Auch im Rückspiel führte De Bruyne sein Team an - bis zur 65. Minute. Da verließ der 30-Jährige leicht humpelnd die Partie. Neun Minuten später musste in Kyle Walker ein weiterer Stammspieler angeschlagen vom Feld.

Die Folge: Manchester mauerte und schauspielerte sich zu einem 0:0, wie es sonst nur Atletico Madrid tun würde. Das unwürdige Spektakel endete in einem Polizeieinsatz im Spielertunnel. Die Folgen für die kommenden Wochen: City bangt für entscheidende Spiele im FA Cup, in der Liga und möglicherweise auch im Halbfinale gegen Real Madrid um zwei enorm wichtige Spieler. Immerhin ist bis zum Hinspiel am 27. April noch etwas Zeit.