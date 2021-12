Messi trifft, dann tritt Paris auf die Bremse

Für die Entscheidung schon in der ersten Halbzeit sorgte Lionel Messi. Nach Vorarbeit von Mbappé spielte der gerade erneut gewählte Weltfußballer einen Gegner aus und schlenzte den Ball mit seinem linken Fuß ins lange Eck zum 3:0 (38. Minute).

In der zweiten Halbzeit gönnte PSG den Gästen mehr Räume. Brügge kam zu einer Vielzahl an Chancen, eine davon nutzte Mats Rits zum Ehrentreffer der Belgier. In der 76. Minute sorgte Messi per Elfmeter - er wurde zuvor selbst gefoult - mit seinem 125. Treffer in der Champions League für den 4:1-Endstand.

red/dpa/sid | Stand: 07.12.2021, 20:46