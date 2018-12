Bedeutungslose Spiele der Champions League - hilft ein neuer Modus?

Auslosung der Gruppen für die Champions League 2018/19 in Monaco

Benfica Lissabon verlangt für das Spiel am Mittwoch (12.12.2018) gegen AEK Athen von seinen Fans zumindest realistische Preise. Mitglieder können schon ab zehn Euro ins Stadion. Es ist nicht zu erwarten, dass anschließend noch lange über dieses Spiel der Gruppe E gesprochen wird. Denn Benfica hat am letzten Spieltag keine Chance mehr, noch Platz zwei zu erreichen oder auf Platz vier zurückzufallen. Und AEK wird so oder so Tabellenletzter. Es ist ein totes Spiel.

Unter den 32 Mannschaften der Gruppenphase der Champions League 2018/19 befinden sich zwölf, für die es am letzten Spieltag um absolut nichts mehr geht. Einige andere Teams spielen höchstens um den ersten Platz oder den Einzug in die ungeliebte Europa League. Das Ergebnis: Nur noch sieben Mannschaften kämpfen am letzten Spieltag überhaupt um das Weiterkommen. Und das ist ein sportliches Problem.

Schlimmstenfalls bleibt der Verdacht der Manipulation

Lok Moskau und Galatasaray liefern sich in Gruppe D ein Fernduell um Platz drei, der in die Europa League führt. Ihre Gegner sind der feststehende Gruppensieger FC Porto und feststehende Gruppenzweite Schalke 04. Der sportliche Wettbewerb hängt also an zwei Teams (Porto, Schalke), die mit einer B-Elf auflaufen könnten. Ähnliche Konstellationen gibt es in mehreren Gruppen, auch in der Europa League. Im schlimmsten Fall könnte manche Partie sogar den Verdacht der Manipulation erwecken.

Die "Schande von Gijon" zwischen Deutschland und Österreich bei der WM 1982

Für diesen Zustand ist eine große Tradition im weltweiten Fußball verantwortlich: Vorrundengruppen. Diese ermöglichen alle Konstellationen, die zu unsportlichen letzten Spielen führen können. Das berühmteste Beispiel bleibt die "Schande von Gijon", als sich Deutschland und Österreich beim Stande von 1:0 auf Kosten Algeriens den Ball zuschoben und gemeinsam die zweite Gruppenphase der WM 1982 in Spanien erreichten. Und es gibt zahlreiche weitere absprachefähige Spiele in Vorrundengruppen der Vergangenheit, so beispielsweise bei der EM 2004 zwischen Schweden und Dänemark und bei der WM 2018 zwischen Frankreich und Dänemark.

Eine mögliche Lösung: Eine Liga ohne Gruppen

Ein Mann aus Chile will das ändern. Der Wirtschaftsprüfer Leandro Shara hat ein System entwickelt, bei dem es kaum noch zu absprachefähigen oder sportlich wertlosen Spielen kommen können soll. Vereinfacht ausgedrückt wäre die Champions League in der Vorrunde eine Liga - ohne Gruppen. Die Idee:

32 Mannschaften würden wie bisher teilnehmen, jede hätte wie bisher sechs Spiele.

Benötigt würden vier Lostöpfe mit jeweils acht Mannschaften. Jedes Team bekommt aus den drei anderen Töpfen einen Gegner zugelost.

Da es keine Gruppen mehr gibt, hat aber jede Mannschaft ihren ganz eigenen Spielplan.

Die Ergebnisse würden in einer Gesamttabelle wie in der Bundesliga zusammengefasst.

In dieser Tabelle erreichen die ersten 16 das Achtelfinale, weitere acht landen wie bisher in der Europa League. Acht scheiden aus.

Im Achtelfinale trifft der 1. auf den 16., der 2. auf den 15. und so weiter. Je besser der Tabellenplatz ist, desto vermeintlich einfacher wird der Gegner.

"Für fast jedes Team geht es jederzeit um etwas"

Der große Vorteil: "Für fast jedes Team geht es jederzeit um etwas: Wer weiter vorne steht, bekommt einen leichteren Gegner" , sagt Shara. "Dahinter geht es um den Verbleib im Wettbewerb oder um den Einzug in die Europa League." Oder auch um das Prestige, denn in einer Gesamttabelle will Bayern genauso vor Dortmund stehen wie Madrid vor Barcelona.

Der Wirtschaftsprüfer Leandro Shara schlägt einen neuen Modus vor.

Nimmt man die bisherigen Ergebnisse vor dem letzten Spieltag als Grundlage für eine solche Gesamttabelle der Vorrunde der Champions League, hätte nur das abgeschlagene AEK Athen derzeit keinerlei sportlichen Anreiz, sein Spiel zu gewinnen.