Nasser Al-Khelaïfi machte äußerlich einen gefassten Eindruck. Freundlich und verbindlich verteilte er nach dem Champions-League-Finale auf dem Siegerpodest die Medaillen an die Spieler des FC Bayern München. Innerlich wird es in dem Katarer gebrodelt haben. Erneut hatte sein Klub Paris Saint-Germain das große Ziel, den Gewinn des Henkelpotts, nicht erreicht. Die Bayern gewannen im Estádio da Luz in Lissabon mit 1:0 (0:0).

Seit 2011 pumpt der 46-Jährige über die Beteiligungsfirma Qatar Sports Investments jede Menge Geld in den französischen Hauptstadtklub. Sieben französische Meisterschaften und fünf Pokalsiege sprangen dabei heraus. Doch das ist eher Beiwerk. Mit dem Gewinn der Champions League und dem damit verbundenen Renommee wurde es bislang nichts. "Natürlich sind wir traurig" , sagte Al-Khelaïfi: "Wir werden daran arbeiten, diese Champions League zu gewinnen, wir waren nah dran und nach diesem Abend glauben wir noch mehr daran als vorher."