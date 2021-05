Thomas Tuchel geht mit seinem FC Chelsea optimistisch in das zweite Champions-League-Duell mit Real Madrid. "Wir haben das Gefühl, dass wir es schaffen können" , sagte der deutsche Trainer vor dem Halbfinal-Rückspiel am Mittwochabend (05.05.2021) in London. Im Hinspiel hatten sich beide Teams vor einer Woche 1:1 getrennt - die Ausgangslage für Chelsea ist also keine schlechte.

Tuchel könnte mit einem Finaleinzug gar Fußball-Geschichte schreiben. In der vergangenen Saison hatte er PSG ins Endspiel geführt, mit Chelsea könnte er das nun wiederholen. In der Geschichte der Champions League seit der Saison 1992/93 ist das noch keinem Trainer gelungen: mit zwei Mannschaften in zwei aufeinanderfolgenden Spielzeiten das Finale zu erreichen.

Tuchel muss nur auf Kovacic verzichten

"Es ist ein Halbfinale, der Druck ist da, es ist ein K.o.-Spiel. Also ist es notwendig, mit einem gewissen Glauben und Selbstvertrauen reinzugehen, sonst haben wir keine Chance" , sagte der 47-Jährige. " Wir fühlen, dass wir stärker sein können. Wir haben jetzt Spieler geschont, wir hatten drei Tage Erholung zwischen den Spielen, jetzt kommt es darauf an, die Intensität während des gesamten Spiels zu behalten."

Bis auf Mateo Kovacic hatte Tuchel keine Verletzten zu beklagen. Wer gegen Real stürmen wird, ließ er offen. Der deutsche Nationalspieler Kai Havertz, der im Hinspiel nur einen Kurzeinsatz hatte, hat sich zuvor beim 2:0-Ligasieg gegen Fulham mit zwei Toren für die Startelf empfohlen. Timo Werner, der gegen Madrid eine Großchance vergeben hatte, glänzte gegen Fulham als Vorlagengeber.