Der Anfang vom Beinahe-Ende des BVB

Rückblick: Am 27. August 2003 verlor der BVB in der Qualifikation zur Champions League das Rückspiel beim FC Brügge mit 2:4 im Elfmeterschießen und musste sich mit der Teilnahme am UEFA Cup begnügen. Die fehlenden Einnahmen führten den Klub in die größte Krise der Vereinsgeschichte, die 2005 beinahe in der Insolvenz des Vereins gipfelte. "Das Ende wäre auch gekommen, wenn wir gegen Brügge gewonnen hätten" , sagte der heutige Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke Jahre später gegenüber Der Westen. "So ist es schneller gegangen."

Auch Brügge in guter Form

Für die Partie am Dienstag sind die Vorzeichen anders. Der BVB ist mittlerweile wieder Stammgast in der Königsklasse und geht nach einem guten Start in der Liga als Favorit in das Spiel beim belgischen Meister. Aber auch Tabellenführer der Jupiler League befindet sich in guter Verfassung. Von sieben Pflichtspielen konnte die Mannschaft von Trainer Ivan Leko sechs gewinnen und weist die beste Offensive der Liga (19:7 Tore) auf.

Favre ist noch nicht zufrieden

BVB-Trainer Lucien Favre sieht nach dem 3:1-Heimsieg gegen Eintracht Frankfurt am Freitag noch reichlich Verbesserungspotenzial bei seinem Team. "Es sind viele Sachen zu verbessern", sagte der Schweizer. "Das Zusammenspiel braucht seine Zeit. Wir müssen unter extremem Druck viel besser reagieren. In den Zweikämpfen – in der Luft, am Boden, im Eins-gegen-Eins – haben wir Probleme gehabt. Unser Ziel ist es, mehr Ballbesitz zu haben."

Fragezeichen bei Alcácer

Paco Alácer wird dem BVB in Brügge fehlen. Der Neuzugang hatte nach dem Frankfurt-Spiel über Oberschenkelprobleme geklagt. Vom Klub kam am Wochenende eine Entwarnung, dass es nichts Gravierendes sei. Auch Thomas Delaney wird leicht angeschlagen fehlen.