* im Viertelfinale kein Einsatz wegen einer Verletzung

** im Rückspiel nach 0:4-Niederlage im Hinspiel ohne Einsatz

Für das (eine) Spiel des Viertelfinals am Freitag in Lissabon haben all die Zahlen und Geschichtchen nur einen sehr begrenzten Aussagewert. Mit nur einem Tor könnte Lewandowski schon beweisen, dass er auch in großen Spielen ein Großer ist. Und dann nochmal, und dann nochmal. Die hartnäckigsten Zweifler werden vermutlich erst nach einem Siegtreffer im Finale verstummen.

Stand: 13.08.2020, 13:00