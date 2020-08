Die Merchandisingkollektion des FC Bayern führt T-Shirts mit einer großen "8" auf der Brust. Sie wurden aufgelegt, weil der Rekordmeister seinen Rekord ausbaute und acht Mal hintereinander als beste Mannschaft die Bundesliga abschloss. "Deutscher Meister 2020" steht daher unter der "8" .

Für alle Fans des FC Bayern, die beim Zählen der nationalen Titel nur noch mühsam mitkommen, wird die Zahl künftig als Eselsbrücke. Irgendwie so: "Bevor wir 8:2 gegen Barcelona gewonnen haben, sind wir zum achten Mal hintereinander Meister geworden."

"Das ist schon brutal"

Acht. 8:2. Acht zu zwei. "Das ist schon brutal" , staunte auch Joshua Kimmich und sprach sich deshalb nochmal vor: "Man muss sich vor Augen führen, dass wir gegen Barcelona mit 8:2 gewonnen haben. Das ist schwierig zu begreifen."

Die Bayern waren als Favorit in das Spiel gegangen aufgrund der Vorkenntnisse, die in der vergangenen Saison erworben worden. Aber dass es so heftig für den Außenseiter würde, hatte niemand erwartet. Daher stellt sich die Frage: Waren die Bayern an diesem denkwürdigen Freitagabend (14.08.20) in Lissabon so gut oder Barcelona so schwach?