Ausgangslage

Der FC Bayern gewann das Hinspiel mit 5:0 und wird daher ins Viertelfinale kommen. Wenn nicht, erlebt Istanbul eine Sensation, wie es sie in der Champions League noch nie gab.

Das sagen die Beteiligten

Jupp Henyckes, Trainer des FC Bayern: "Es ist wichtig, dass wir weiter dran bleiben, dass wir uns immer noch steigern und vor allen Dingen motiviert sind."



Thomas Müller, Kapitän des FC Bayern: "Wir wollen genießen, was wir uns im Hinspiel erarbeitet haben. Genießen darf man nicht mit Sightseeing verwechseln. Wir werden das tausendprozentig seriös angehen."



Uli Hoeneß, Präsident des FC Bayern: "Da kann nichts passieren! Da habe ich keine Sorge. Wenn wir ein 5:0 nicht verteidigen, müssen wir aufhören."



Senol Günes, Trainer Beşiktaş: "Unser Traum vom Viertelfinale wurde brutal zerstört. Die Bayern haben dafür gesorgt, dass wir uns jetzt verstärkt der Liga widmen. Wir werden aber versuchen, das beste aus dem Kader, den wir haben, herauszuholen. Wir gehen aufs Spielfeld, um schönen Fußball zu spielen."

Aktuelle Form

Die Bayern gewannen in der Bundesliga mit 6:0 gegen den Hamburger SV und werden bald wieder Meister sein. Beşiktaş belegt in der türkischen Süper Lig den zweiten Tabellenplatz mit drei Punkten Rückstand auf den Stadtrivalen Fenerbahçe. Am vergangenen Spieltag gab es einen 1:0-Heimsieg gegen Gençlerbirliği Ankara.

"Hölle am Bosporus"