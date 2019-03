20:5 Torschüsse, 62 Prozent Ballbesitz und eine Passquote von 90 Prozent reichten am Ende nicht zum Sieg - nicht einmal zu einem Remis. "Ich habe eine sehr gute Leistung in der ersten Halbzeit gesehen. Was gefehlt hat, war das Tor, das eine Initialzündung hätte geben können" , klagte Zorc. Doch mit dem 1:0 durch den englischen Nationalstürmer Harry Kane erlosch das letzte Fünkchen Hoffnung. "Das hat uns den Stecker gezogen" , bekannte Reus.

Stand: 06.03.2019, 09:36