Heynckes analysierte bei Sky: "Es war ein souveräner Auftritt von uns. Besiktas hat zu Hause in der Champions League noch kein Spiel verloren. Dass es bei dem klaren Spielstand auch mal ein bisschen hakt, ist dann menschlich. Der einzige Wermustropfen sind die Gelben Karten, die wir uns eingehandelt haben."

Selbstkritik bei Müller und Boateng

Trotz der klaren Angelegenheit zeigten sich die Spieler sehr selbstkritisch: "In der zweiten Halbzeit war es ein bisschen ein wildes Spiel. Wir haben das Spiel nicht wirklich unter Kontrolle bekommen. Bei einem 3:1 denkt man eigentlich, dass man Vieles richtig gemacht hat. Es hat sich aber nicht so angefühlt" , sagte Thomas Müller.

Auch Jérôme Boateng sah ein paar Schönheitsfehler: "Wir hatten Phasen, in denen wir zu leicht die Zweikämpfe verloren haben und dumme Ballverluste hatten. Es kommen noch ganz andere Gegner, da dürfen wir uns so etwas nicht erlauben."

Für die Bayern geht es am Freitag (16.03.18) in der Champions League weiter. Dann wird in Nyon das Viertelfinale ausgelost (ab 12 Uhr im Live-Ticker bei sportschau.de)