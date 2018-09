Im Heimspiel gegen den FC Porto kamen die in der Meisterschaft noch punktlosen Königsblauen trotz Führung am Dienstag (18.09.2018) nur zu einem 1:1 (0:0). Torwart Fährmann wehrte in der 13. Minute einen Handelfmeter ab, war aber bei einem weiteren Strafstoß gegen Otavio (75.) machtlos. Breel Embolo (64.) hatte zuvor ein wenig glücklich für die Führung der Schalker gesorgt.

"Wir haben ein gutes Spiel gemacht und haben gezeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind" , sagte Fährmann bei DAZN: "Wir hätten es verdient gehabt zu gewinnen, aber das passte zur Situation. Nichtsdestotrotz muss es so weitergehen." Torschütze Embolo meinte: "Wir sind in einer sehr schweren Phase, haben heute 80 Minuten aber eine Superleistung gezeigt."

Fährmann hält Elfmeter

Gegen den 26-maligen portugiesischen Meister wurden die Schalker kalt erwischt. In der 12. Minute prallte eine Hereingabe der Gäste an die Hand von Naldo, der spanische Schiedsrichter Jesus Gil Manzano entschied auf Strafstoß. Diesen schoss Telles flach und platziert, doch Fährmann lenkte den Ball um den Pfosten.