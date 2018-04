Die Mannschaft von Trainer Jupp Heynckes zog nach einer weitgehend dürftigen Vorstellung beim 0:0 im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gegen den FC Sevilla wieder in die Vorschlussrunde ein - zwölf Monate nach dem bitteren vorzeitigen Aus gegen Real Madrid.

"Lange Zeit keinen Zugriff"

Bayerns Thomas Müller (v.) kann sich auch hier nicht entscheidend durchsetzen.

Den letzten Gegner auf dem Weg ins Endspiel am 26. Mai in Kiew erfahren die Bayern am Freitag (13.04.18) bei der Auslosung in Nyon - Real Madrid, der FC Liverpool mit Coach Jürgen Klopp oder die AS Rom können es werden. "Es gibt keine Mannschaft, die man lieber hat" , sagte Münchens Kapitän Thomas Müller. "Wir haben es uns jetzt erarbeitet und wollen es natürlich durchziehen."

Gespielt wird am 24./25. April und 1./2. Mai. Die gute Nachricht: Keiner der sechs vorbelasteten Bayern-Profis sah Gelb, nun werden die Verwarnungen gestrichen.

Heynckes' stolze Zwischenbilanz

Bayern-Coach Jupp Heynckes analysierte: "Man muss die Vorgeschichte sehen: Als ich im Oktober mit Peter Hermann hier hinkam, hätte keiner gedacht, dass wir zu diesem Zeitpunkt mit 20 Punkten Meister sind und im Halbfinale der Champions League stehen. Es war eine geschlossene Mannschaftsleistung erforderlich - und die haben wir heute gebracht."

Bayerns Arjen Robben gab zu: "Sevilla ist eine gute Mannschaft, wir haben lange im Mittelfeld keinen Zugriff bekommen. Aber wir haben zu null gespielt, das war wichtig." Joshua Kimmich erklärte: "Wir haben in der ersten Halbzeit viel zu passiv gespielt. Aber wir sind eben mit einem kleinen Vorsprung in die Partie gegangen und haben auch nicht allzu viel zugelassen. Wir müssen unsere Konter besser ausspielen - aber unter dem Strich steht das Weiterkommen."

Correa trifft die Latte

Doch die 70.000 Zuschauer in der ausverkauften Arena sahen wenig, was die Hoffnungen auf den ganz großen Wurf wachsen ließe. Die "alten" Bayern (Startelf: 29,8 Jahre/Schnitt) zeigten kaum spielerische Höhepunkte und hatten sogar Glück, als Sevillas Joaquin Correa per Kopf die Latte traf (59.). Correa sah kurz vor Schluss wegen groben Foulspiels Rot (90.+2). Heynckes konnte allerdings leicht verschmerzen, dass seine Rekordserie nach zwölf Siegen in der Königsklasse hintereinander riss.