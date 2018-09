Der 20-Jährige wurde nach seiner Einwechslung angeschossen und traf somit zum Sieg für den Bundesligisten (85. Minute). Er bescherte seinem Team somit den ersten Sieg in der Königsklasse seit eineinhalb Jahren.

"Passt zum Spiel, nehmen wir gerne, Mund abwischen und weiter" , kommentierte Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc bei Sky den etwas kuriosen Siegtreffer und nannte den Sieg seiner Mannschaft im Anschluss "dreckig" . Kapitän Marco Reus sah das ähnlich: "Am Ende ist es aber wichtig, mit einem guten Gefühl und einem guten Ergebnis hier rauszugehen. Auch wenn der Sieg dreckig ist."

Mit Götze und Weigl

Dortmunds Trainer Lucien Favre hatte seine Startelf gegenüber dem letzten Bundesligasieg gegen Eintracht Frankfurt auf vier Positionen verändert. Der genesene Julian Weigl und Mario Götze durften starten, genau wie Axel Witsel und Jungstar Jadon Sancho.

Die Partie begann extrem zerfahren und mit vielen Fehlpässen auf beiden Seiten - nach nur wenigen Sekunden hätte Reus beinahe schon einen zu kurzen Rückpass in die Dortmunder Führung ummünzen können.

Brügge zunächst zielstrebiger

Nachdem die ersten wilden Minuten vorbei waren, stellten sich beide Teams in ihre Grundordnung. Der BVB suchte die Lücken, Brügge arbeitete gegen den Ball und probierte es bei jedem Ballgewinn sofort mit blitzschnellem Umschaltspiel: Jelle Vossen köpfte nur knapp am Dortmunder Kasten vorbei (12.), acht Minuten später verhinderte Reus in höchster Not mit einer starken Grätsche den Rückstand für sein Team. Brügge war zielstrebiger, wacher und hatte immer wieder Abschlüsse, während der BVB einen Fehler nach dem anderen produzierte.

Es dauerte eine halbe Stunde, ehe Dortmund erstmals so richtig gefährlich vor dem Tor der Gastgeber auftauchte, Abdou Diallo verpasste nach einer Ecke nur um wenige Zentimeter die Führung. Insgesamt konnten die Dortmunder trotz mehr Ballbesitz zur Pause aber mit dem torlosen Remis zufriedener sein als der belgische Tabellenführer.