Bayerns Trainer Niko Kovac wurde für seinen Mut belohnt: Neben Robert Lewandowski (10. Minute) traf vor 63.000 Zuschauern im Estádio da Luz der 21-jährige Renato Sanches (54.), der gegen seinen Ex-Klub in der Startelf auflaufen durfte. In zwei Wochen kann Kovac mit seinem Team im ersten Heimspiel der Gruppe E gegen Ajax Amsterdam frühzeitig die Weichen für den Achtelfinaleinzug stellen. Der niederländische Rekordmeister startete mit einem deutlichen 3:0-Heimsieg gegen AEK Athen.

Auffällige Vorstellung von Sanches

Der 35 Millionen Euro teure Portugiese bot beim Münchner Sieg sein bestes Spiel im Bayern-Trikot. Der 21-Jährige, der die hohen Erwartungen bislang kaum erfüllen konnte, rechtfertigte seinen Einsatz mit einer engagierten und äußerst auffälligen Vorstellung. Joshua Kimmich fand nach dem Spiel lobende Worte für seinem Teamkollegen.

"Das ist ganz groß, wie er hier aufspielt für einen Mann in dem Alter" , sagte Kimmich bei Sky. Kovac fügte an: "Ich habe ihm gesagt, du bist hier zuhause und mach einfach dein Ding." Sanches selbst wirkte nach der Partie erleichtert: "Ich bin einfach glücklich, in dieser Form hierher zurückzukommen. Ich möchte mich vor allem bei den Fans bedeuten."

Schon in der Anfangsphase fügte sich Sanches gut ein. So war der Portugiese Ausgangspunkt beim Münchner Führungstreffer, als er Franck Ribéry in Szene setzte. Über David Alaba gelangte der Ball zu Lewandowski, der nach einer geschickten Körpertäuschung zur Führung einschoss. Es war der 46. Champions-League-Treffer des Polen, der sich in der vergangenen Saison noch Kritik ausgesetzt sah, nachdem er im verlorenen Halbfinale gegen Real Madrid nicht getroffen hatte.

Chancenverwertung noch ausbaufähig

Einziges Manko war im ersten Durchgang die Chancenverwertung. Allein Arjen Robben hätte das Spiel bereits in den ersten 45 Minuten entscheiden können. In der 13. Minute war der Niederländer frei durch. Nachdem der Winkel aber zu spitz war, scheiterte er an Benfica-Schlussmann Odisseas Vlachodimos. Kurz darauf wurde sein Schuss abgeblockt (21.), ehe er kurz vor der Pause in guter Position zu unplatziert auf Vlachodimos zielte (40.).

Die Portugiesen versuchten es mitunter mit hohem Pressing, kamen aber kaum in die entscheidende Zone. Die beste Möglichkeit hatte noch Eduardo Salvio, als er Manuel Neuer im kurzen unteren Toreck prüfte (28.). Für Neuer, der im zweiten Durchgang noch einen Kopfball von Ruben Dias stark parierte (60.), sollte einer der ruhigeren Abende bleiben. Dafür fehlte Benfica mit dem Ex-Frankfurter Haris Seferovic im Sturm einfach die Durchschlagskraft.