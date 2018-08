Bayern München bekommt es in der Gruppenphase unter anderem mit Benfica Lissabon und Ajax Amsterdam zu tun.

Die Auslosung in Monaco ergab zudem, dass Borussia Dortmund auf Atletico Madrid und AS Monaco trifft. 1899 Hoffenheim erwartet mit Manchester City einen echten Topklub, und Schalke 04 spielt unter anderem gegen Lokomotive Moskau, wo der ehemalige Schalker Benedikt Höwedes unter Vertrag steht.

"Gute Freunde kann niemand trennen"

"Gute Freunde kann niemand trennen" , schrieb Höwedes nur wenige Minuten nach der Auslosung in Monaco bei Instagram: "Freu mich sehr auf das Wiedersehen mit vielen Schalkern in der Königsklasse! #Wahnsinn" .

Die Gruppein im Überblick:

Gruppe A

Atletico Madrid

Borussia Dortmund

AS Monaco

FC Brügge

Gruppe B

FC Barcelona

Tottenham Hotspur

PSV Eindhoven

Inter Mailand

Gruppe C

Paris St. Germain

SSC Neapel

FC Liverpool

Roter Stern Belgrad

Gruppe D

Lokomotive Moskau

FC Porto

Schalke 04

Galatasaray Istanbul

Gruppe E

FC Bayern München

Benfica Lissabon

Ajax Amsterdam

AEK Athen

Gruppe F

Manchester City

Schachtjor Donezk

Olympique Lyon

1899 Hoffenheim

Gruppe G

Real Madrid

AS Rom

ZSKA Moskau

Viktoria Pilsen

Gruppe H

Juventus Turin

Manchester United

FC Valencia

Young Boys Bern

Die Gruppenphase der Champions League beginnt am 18./19. September mit dem 1. Spieltag. Der Erste und Zweite aus jeder der acht Gruppen zieht in das Achtelfinale ein. Das Finale findet am 1. Juni 2019 im neuen Stadion von Atletico in Madrid statt.

Wie immer im Spiel: sehr viel Geld

Die UEFA hat die Prämienzahlungen für die Klubs erhöht. Pro Punkt gibt es 900.000 Euro und auch sonst ist viel Geld zu verdienen.