Das Hinspiel in München findet am Mittwoch, dem 25. April, statt, das Rückspiel steigt am 1. Mai (Dienstag) in der spanischen Hauptstadt.

"Für beide Lager ein schwieriges Los"

" Das ist eine Knallerpartie. Das ist ein Gigantentreffen. Das sind zwei Mannschaften mit großer Tradition, die attraktiven Fußball spielen und lieben. Man spielt in zwei Fußball-Tempeln. Das ist eine herausragende Begegnung gegen den amtierenden Titelträger. Die haben überragende Spieler. Für beide Lager ist es ein schwieriges Los. Ich bin zuversichtlich ", sagte Bayern-Trainer Jupp Heynckes.

"Das ist ein Topgegner mit ganz großer Qualität. Wir sind letztes Jahr ausgeschieden. Dieses Mal wollen wir es besser machen. Wir wollen ins Finale, egal wer kommt. Ich bin optimistisch. Wir haben großen Respekt, aber keine Angst. Wir werden alles dafür tun, um nach Kiew zu kommen" , meinte Hasan Salihamidzic, der FCB-Sportdirektor, in einer ersten Stellungnahme.

Heynckes: Sieg wäre eine Sensation

Trotz des insgesamt souveränen Halbfinaleinzugs sieht Bayern-Trainer Jupp Heynckes sein Team nach wie vor nicht als Titel-Favorit. Er sei "nach wie vor der Meinung" , dass ein Triumph der Bayern in der Königsklasse eine Sensation wäre, sagte der 72-Jährige. Dennoch stellt er klar: "Wir haben natürlich Ambitionen, wir haben Ehrgeiz, auch möglicherweise ins Endspiel zu kommen. Aber ich denke, dass man erst mal zwei Begegnungen absolvieren muss."

Im zweiten Halbfinal-Duell stehen sich der FC Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp und der AS Rom gegenüber. Das Endspiel in Kiew findet am 26. Mai statt.