Am Freitag (13.04.2018) schaut der FC Bayern gespannt nach Nyon. Denn dort lost die UEFA das Halbfinale in der Champions League aus. Mit im Topf sind Real Madrid um Superstar Cristiano Ronaldo, der FC Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp und Königsklassen-Überraschung AS Rom.

"Das sind drei mögliche Gegner, die sich absolut auf Topniveau bewegen" , sagt Bayern-Trainer Jupp Heynckes: "Es sind schon Topmannschaften ausgeschieden wie Barcelona und Manchester City. Und daran sieht man schon, dass man nicht von vorneherein schon das Fell des Bären verteilen kann. Es sind immer wieder Überraschungen da. Deswegen werden die Halbfinal-Spiele sehr schwierig." Man dürfe "keine Mannschaft unterschätzen" , sagte Heynckes.