Nach der von ersten harmloseren Vorstößen auf beiden Seiten geprägten Anfangsphase hielten die 60.000 Zuschauer erstmals den Atem an: Einen scharf geschossenen Freistoß von Ronaldo, der in seinen 31 vorherigen Spielen gegen Atletico 22 Treffer erzielte, konnte Madrids Keeper Jan Oblak mit Mühe über die Latte lenken.

Lange Zeit: Mittelfeldduell

In der Folgezeit wich Turin im Mittelfeld den immer wieder hoch anlaufenden Platzherren geschickt aus. Allerdings nutzten die Italiener ihren Raum nicht effektiv. Gegen Juves zunächst stabile Defensive versuchte in dieser Phase lediglich einmal Thomas mit einem Distanzschuss vergeblich sein Glück (16.)

Video-Beweis: Elfmeter zurückgenommen

Turbulent wurde es in der 27. Minute. Nach einem Foul an Costa an der Strafraumgrenze pfiff der deutsche Schiedsrichter Felix Zwayer zunächst auf Strafstoß, allerdings korrigierte der Unparteiische nach Beratung mit dem Video-Assistenten seine Entscheidung auf Freistoß außerhalb des 16-Meter-Raumes. Den gefährlichen Schuss von Atleticos Weltmeister Antoine Griezmann parierte Juves Torhüter Wojciech Szczesny.

Danach bekam Turin zusehends Probleme in der Rückwärtsbewegung. Die Gastgeber hingegen schirmten ihre Gefahrenzone immer besser ab, zumal Juventus weder Ronaldo noch Atleticos Ex-Stürmer Mario Mandzukic und Paulo Dybala in Szene setzen konnte. Der zweite Durchgang begann mit zwei großen Chancen für Madrid.

Gastgeber vergeben Großchancen

Nach einem Traumpass von Griezmann gewann Costa zunächst das Laufduell mit Leonardo Bonucci, lupfte den Ball alleine vor Szczesny aber mehrere Meter am Tor vorbei. Kurz darauf lenkte Szczesny einen Griezmann-Heber mit größer Mühe noch an die Latte. Anschließend wuchs zwar die Hektik auf dem Platz. Chancen allerdings gerieten auf beiden Seiten zunächst immer mehr zu Mangelware.

Und noch ein Videobeweis: kein Tor

In der 70. Minute jedoch hatte Juve noch einmal Glück: Zwayer erkannte einen Treffer des eingewechselten Morata nach Videobeweis wegen Foulspiels nicht an. Atletico muss in Turin in jedem Fall wieder umstellen: Costa und Thomas sind im Piemont nach ihrer jeweils dritten Gelben Karte gesperrt.

