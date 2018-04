"Wir müssen daran glauben und auf das Wunder hoffen. Wenn wir das nicht tun, kommen wir nirgendwo hin" , sagte Coach Eusebio Di Francesco vor dem Viertelfinal-Rückspiel der Champions League am Dienstag (10.04.2018) gegen Barca. In der katalanischen Hauptstadt war die Roma vergangene Woche mit 1:4 untergegangen.

Di Francesco: "Risiko" und "Hingabe"

Damit stehen die Chancen auf den ersten Halbfinaleinzug in einem europäischen Wettbewerb seit 1991 denkbar schlecht. Einen Drei-Tore-Rückstand hat Rom in seiner fast 50-jährigen Europapokalgeschichte noch nie wettgemacht, in der Königsklasse kamen aber immerhin acht von 48 Mannschaften nach einem 1:4 auswärts noch weiter (16,7 Prozent). "Wir spielen Fußball, um solche Möglichkeiten zu bekommen" , sagte Di Francesco: "Vorher sagten die Leute, dass wir nichts zu verlieren hätten. Jetzt sieht es so aus, als könnten wir etwas gewinnen." Seine Marschroute: "Wir müssen Risiko gehen, mit Hingabe spielen. "

Ter Stegen betreibt Understatement

Über 60.000 Tifosi sollen zur "extra Waffe" werden. Doch das ist gegen die Barca-Stars um Lionel Messi und Marc-André ter Stegen wohl leichter gesagt als getan. Der Argentinier traf beim 3:1 gegen CD Leganes, dem 38. Ligaspiel hintereinander ohne Niederlage (Rekord), gleich drei Mal. Die Roma dagegen vergeigte ihre Generalprobe beim 0:2 gegen AC Florenz. "Es denkt niemand, dass wir schon qualifiziert sind" , sagte ter Stegen, "wir erwarten kein einfaches Spiel. Wir haben einen Vorteil, aber den müssen wir verteidigen."

Rom setzt alles auf Nainggolan

Was dennoch leise Hoffnung macht: Barcas Mittelfeldlenker Sergio Busquets ist noch immer nicht im Vollbesitz seiner Kräfte, Philippe Coutinho nicht spielberechtigt und Lucas Digne verletzt. Rom kann dagegen wieder auf Radja Nainggolan zurückgreifen. Die "Gladiatoren" , behauptet die "Gazzetta dello Sport", seien bereit für eine "Heldentat" .

