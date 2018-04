In Rom waren sie überhaupt nicht erfreut, als der Gegner für das Viertelfinale feststand. Bloß nicht Barcelona, hatte im Vorfeld mancher Fan hinter vorgehaltener Hand gesagt, die Erinnerungen an das letzte Aufeinandertreffen waren einfach noch zu frisch. Mit 1:6 unterlag AS Rom im November 2015 in der Gruppenphase der Champions League, es war eine Lehrstunde, wie man sie auf diesem Niveau nicht oft erlebt.

Die Abwehr der Roma, in der damals noch Antonio Rüdiger verteidigte, verdiente ihren Namen kaum und wurde ein ums andere Mal von Lionel Messi, Luis Suarez und Neymar genarrt. Es liegt aber nicht nur daran, dass man sich in Rom vor dem Wiedersehen am Mittwoch (04.04.2018) sorgt: Die Generalprobe in der Liga gegen Bologna verbockte Rom am Wochenende, am Ende stand es 1:1.

Eine "unmögliche Aufgabe"?

Und so dürfte es den Nerv vieler Römer getroffen haben, als die renommierte "Corriere dello Sport" vor dem Spiel gegen Barcelona von einer "unmöglichen Aufgabe" schrieb. Doch ist das wirklich so?

Trainer Eusebio di Francesco reagierte auf die Schlagzeilen jedenfalls mit jener Mischung aus Trotz und Selbstbewusstsein, die auch gegen Barcelona gefragt sein wird. "Nach der Gruppenauslosung waren wir auch schon ausgeschieden und wurden am Ende Erster" , sagte di Francesco. Natürlich habe Barca ein starkes Team, aber man wisse eben auch um die eigene Stärke und überhaupt: "Angst hilft nicht."

Auf das Zentrum kommt es an

Immerhin steht di Francesco eine eingespielte und routinierte Mannschaft zur Verfügung, die er fast schon stur in einem 4-3-3 formiert. Darin nimmt das Mittelfeldtrio Kevin Strootman, Daniele de Rossi und Radja Nainggolan, der gegen Bologna verletzt ausschied, aber mit nach Spanien flog, eine Schlüsselrolle ein.

Sie alle sind für ihren Willen und ihren Einsatz, der im Zweikampf nicht selten über die Grenzen des Erlaubten hinausgeht, gefürchtet, haben aber noch viel mehr zu bieten. Während de Rossi wegen seiner Erfahrung kaum zu ersetzen ist, kann Strootman an guten Tagen wunderbare Pässe in die Spitze spielen und Nainggolan ist ein Spieler, der nicht nur äußerlich an Bayerns Arturo Vidal erinnert: dynamisch, zweikampfstark und dazu torgefährlich.

Dzeko soll es richten

Wie abhängig die Roma im Angriff von Edin Dzeko ist, machte das Spiel gegen Bologna am Wochenende einmal mehr deutlich. Eine Stunde lang saß der 32-Jährige auf der Bank, er sollte sich schonen für die so wichtigen Spiele in der Champions League. Da ohne ihn nur wenig zusammenlief, reagierte Coach di Francesco und brachte Dzeko doch noch. Und der dankte es eine Viertelstunde nach seiner Einwechslung mit dem Treffer zum 1:1, es war sein 14. im 29. Ligaspiel.

In der Königsklasse ist seine Bilanz beinahe noch besser, dort sind in acht Spielen vier Treffer und drei Vorlagen notiert. Man muss kein Prophet sein, um zu sagen, dass die Chancen der Roma ohne seine Tore gen null tendieren.

Unerstützt werden soll Dzeko von den beiden offensiven Außenbahnspielern, die im Camp Nou Diego Perotti und Stephan El Shaarawy heißen dürften, weil Cengiz Ünder, die Entdeckung dieser Saison, verletzt ausfällt. Allein in den vergangenen neun Pflichtspielen machte Ünder mit sechs Toren und einem Assist so sehr auf sich aufmerksam, dass ihn spanische Medien schon als Neuzugang bei Barca handeln. Ausgerechnet, würden sie in Rom wohl sagen.

Wacklige Abwehr, überragende Torhüter

Obwohl Rom in der Serie A in 30 Ligaspielen nur 24 Gegentore kassiert hat, scheint die Viererabwehr um Alessandro Florenzi, Konstantinos Manolas, Frederico Fazio und Aleksandar Kolarov nur an besonders guten Tagen Champions-League-Format mitzubringen. Sie alle sind nicht besonders schnell und auch die Spieleröffnung ist nicht ihre Sache.

Deshalb wird es gegen Barca wohl umso mehr auf die Klasse von Torhüter Alisson ankommen. Der kam 2016 als weitgehend unbekannter Schlussmann vom brasilianischen Klub SC Internacional Porto Alegre, entwickelte sich aber derart schnell, dass er heute nicht nur die Nummer eins der Brasilianer ist, sondern bei fast allen Top-Teams im Gespräch zu sein scheint, die sich auf dieser Position verbessern wollen.

"Wir versuchen, ihn nicht allzu sehr zu beschäftigen - obwohl wir wissen, wie viel Wundervolles er zu leisten im Stande ist" , sagte Verteidiger Florenzi, nachdem Alisson sein Team im Achtelfinale gegen Schachtar Donezk immer wieder gerettet und so überhaupt erst den Einzug in die Runde der letzten Acht ermöglich hatte.

Er wird seine Klasse auch gegen Barcelona unter Beweis stellen müssen, ansonsten dürfte die Roma keine Chance haben gegen das katalanische Star-Ensemble.

mit dpa | Stand: 04.04.2018, 08:39