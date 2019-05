2:0-Führung verspielt

Das Hinspiel in London hatte Ajax mit 1:0 gewonnen und auch in der heimischen Arena zunächst furios begonnen. Schon in der 5. Minute brachte de Ligt sein Team in Führung, Hakim Ziyech legte 30 Minuten später nach, mit 2:0 ging es in die Pause. Und auf Tottehham hätten da nur eingefleischt-optimistische Fans noch einen Pfifferling gegeben.

Der ein oder andere Ajax-Spieler mag da gedanklich schon beim Finale in Madrid gewesen sein. Vielleicht lag es auch ein Stück weit an der Unerfahrenheit der jungen Spieler in solch großen Spielen einen Vorsprung über die Zeit zu retten. Ajax verlor in der zweiten Hälfte jedenfalls den Faden, die Struktur, die Kontrolle, seine Unbekümmertheit, die Nerven - und das Spiel. Zunächst sorgte Lucas Moura mit einem Doppelschlag (55./59.) für den Ausgleich und dann in der sechsten Minute der Nachspielzeit für Tottenhams Siegtreffer.

"Müssen das aushalten"

"Ajax wirft das Finale in der letzten Sekunde weg. Der Traum ist auf äußerst schmerzhafte Weise geplatzt. Der Traum von Amsterdam endete in einem Albtraum" , schrieb die niederländische Zeitung "De Telegraaf".

Ten Hag hatte für seine Schützlinge trotz des bitteren Scheiterns viel Lob. "Ich bin stolz auf dieses Team und darauf, wie weit sie es geschafft haben" , sagte der 49-Jährige. Dennoch gestand er auch seine große Enttäuschung ein. "Ich habe den Spielern gesagt, dass es schwer ist, in so einem Moment die richtigen Worte zu finden und dass Fußball brutal sein kann" , sagte er: "Wir müssen diese brutale Zeit aushalten und weiter machen. Das Champions-League-Finale ist etwas Einmaliges und die Spieler wissen das sehr genau. Wir werden Zeit brauchen, um darüber hinwegzukommen."

Der Ausverkauf droht

Das Team steht jedoch vor einer ungewissen Zukunft. Die teils spektakulären Auftritte (3:3 gegen Bayern München in der Gruppenphase, 4:1 bei Real Madrid) wecken Begehrlichkeiten. Der Weggang von Frenkie de Jong zum FC Barcelona steht schon fest, für de Ligt stehen die internationalen Konkurrenten Schlange. Auch andere Spieler könnten den Klub verlassen - zum Beispiel Ziyech oder Donny van de Beek. Es droht der Ausverkauf.

Immer einfach weiter gemacht

Ajax wird das überleben. 1995 brach das Team auseinander, das im Finale von Wien gegen den AC Mailand die Champions League gewann. Patrick Kluivert, Edwin van der Sar, die De-Boer-Brüder, Edgar Davids, Clarence Seedorf - alle weg.

Auch vor zwei Jahren, als Ajax ins Endspiel der Europa League einzog, verließen die Stars den Klub. Davinson Sanchez, Bertrand Traoré, Kenny Tete, Jairo Riedewald und Kapitän Davy Klaaßen zog es ins Ausland. Ajax hat immer einfach weiter gemacht, den Neuaufbau gestartet, junge Spieler nachgeholt, Talente verpflichtet. Das wird auch im Sommer so sein. Den Einzug ins Finale hätte sich die Mannschaft dennoch verdient.

Stand: 09.05.2019, 10:15