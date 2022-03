Im Achtelfinale-Rückspiel trennten sich am Mittwochabend (16.03.2022) Juventus Turin und der FC Villarreal mit 0:3 (0:0). Gerard Moreno hatte Villarreal in der 78. Spielminute per Elfmeter überraschend in Führung gebracht, Pau Torres (85.) und Arnaut Danjuma (90.) sorgten für die weiteren Tore.