Champions League

Das ergab die Auslosung der UEFA in Nyon am Montag (16.12.2019). Der BVB trifft damit auf Ex-Coach Thomas Tuchel und die Topstürmer Neymar und Kylian Mbappé. Tuchel hatte den BVB nach dem Pokalsieg 2017 mit einigen Nebengeräuschen verlassen. BVB-Chef Hans-Joachim Watzke nahm das Los ohne große Emotionen auf. "Es fühlte sich normal für mich an" , sagte er, "die Chancen stehen 50:50." Das aber ist etwas übertrieben - obwohl auch BVB-Kapitän Marco Reus von einem "wunderbaren Los" sprach, bei dem sich die Borussia "natürlich" etwas ausrechne. Sebastian Kehl, der Leiter Lizenzspielerbereich, erklärte: "Ein ganz spannendes Los. Das werden enge Partien gegen den Dauermeister aus Frankreich mit seinen Superstars um Neymar und Mbappé. Wir freuen uns darauf - die Chance weiterzukommen ist da, wir werden alles versuchen, sie zu nutzen."

Neuer erinnert an das 7:2 bei Tottenham

Keine schönen Erinnerungen haben die Bayern an ihren kommenden Gegner: Gegen Chelsea verloren die Münchner das Finale 2012 im eigenen Stadion. "Das ist attraktiv. Eine Aufgabe, der wir uns natürlich stellen werden, und wir wollen weiterkommen" , sagte Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic. Chelsea habe es bislang "mit den jungen Spielern sehr gut gemacht". Kapitän Manuel Neuer erinnerte an die herausragende Form der Bayern in der Gruppenphase mit dem 7:2-Erfolg bei Chelseas Liga- und Stadtrivalen Tottenham Hotspur. "Die Jungs auf der Insel wissen, dass wir da sind" , sagte der Torhüter: "Ich denke, dass wir mit gesundem Selbstvertrauen in die Spiele gehen können."

Krösche: "Schwierige Aufgabe"

Auf Tottenham und seinen schillernden Trainer José Mourinho darf sich nun RB Leipzig freuen. "Es war klar, dass wir einen großen Verein bekommen", sagte Sportdirektor Markus Krösche: "Das ist eine schwierige Aufgabe, aber wir werden alles tun, da zu gewinnen und weiterzukommen. Es ist ein attraktiver Gegner, gar keine Frage."