Bereits in Hoffenheim spielte Thomas Delaney in der Abwehr. Diese Variante könnte wieder die Notlösung werden. Favre nannte den Personalengpass " ein leichtes Problem ", verteidigt werden müsse ohnehin im Kollektiv: "Das machen wir momentan nicht schlecht."

Immobile hat sein Glück gefunden

Das wird wohl auch nötig sein, denn auf Seiten der Römer ist ein Mann in Bestform, der einst beim BVB nicht überzeugen konnte: Ciro Immobile wurde mit Dortmund in der Saison 2014/15 nicht richtig warm. Nur drei Tore erzielte er in 24 Bundesliga-Spielen. Sein Glück fand er nun aber bei Lazio mit inzwischen 126 Toren in 181 Pflichtspielen, dreimal wurde er Torschützenkönig der Serie A.

Der Dortmunder Kapitän Mats Hummels jedenfalls erinnerte seine Mitspieler vor der Partie sicherheitshalber an die Treffsicherheit des ehemaligen BVB-Angreifers. " Für uns ist es relevant, dass wir ihm nicht allzu viele Chancen geben, weil er seit ein paar Jahren vor dem Tor eiskalt unterwegs ist ", warnte Hummels am Montag vor dem Abschlusstraining.

Lazio setzt Generalprobe in den Sand

Die Generalprobe allerdings setzte Lazio aber in den Sand. Bei Sampdoria Genua kassierte die Mannschaft von Trainer Simone Inzaghi am Samstag ein 0:3, nach vier Spieltagen sind die Römer hinter kleinen Klubs wie Benevento oder Spezia Clacio nur Vierzehnter der Tabelle. "So unmotiviert habe ich mein Team noch nie gesehen. Am liebsten hätte ich alle ausgetauscht, mich inklusive" , sagte Inzaghi. "Gegen den BVB will ich eine leidenschaftliche Reaktion sehen" , forderte der Trainer vor dem ersten Champions-League-Spiel Lazios seit 13 Jahren.

