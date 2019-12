Doch: Es sieht nicht allzu gut aus. Barca-Trainer Ernesto Valverde plane, " bis zu neun Stars " für den Clasico gegen Real Madrid in der kommenden Woche zu schonen, berichtete die Sportzeitung "AS" am Montag. Darunter zumindest anfangs Lionel Messi, Luis Suarez und so ziemlich alles andere, was Rang und Namen hat. So oder so: " Erst müssen wir unsere Hausaufgaben machen. Dann gucken wir, was in Mailand passiert ", betonte Zorc.