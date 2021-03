Die spanischen Medien überschlugen sich nach dem Weiterkommen von Borussia Dortmund gegen den FC Sevilla in der Champions League vor martialischen Ausdrücken. " Eine Bestie läuft frei herum. Er ist der Gigant, der aus der Kälte kam ", schrieb die "AS". " Von jetzt an wird Sevilla von einem Menschenfresser träumen. Wieder zwei Tore vom Monster ", formulierte die "Sport".

Spanische Presse wird martialisch

Die "Bestie", der "Gigant", der "Menschenfresser", das "Monster" - gemeint ist Erling Haaland. Der BVB -Stürmer erzielte beim 2:2 am Dienstag beide Tore für Dortmund, schon beim 3:2-Hinspielsieg in Sevilla traf er doppelt. Haaland war gegen die Spanier wieder mal der entscheidende Mann - und verlängerte seine Liste der Torrekorde.

Er ist nun der jüngste Profi, der 20 Champions-League-Treffer erzielte und dazu der Spieler, der für diese Marke die wenigsten Spiele (14) benötigte. Außerdem war es Haalands vierter Doppelpack in der Königsklasse in Folge - das ist vorher noch niemandem in diesem Wettbewerb gelungen.

Bereits am vergangenen Wochenende hatte Haaland bei Bayern München sein 100. Pflichtspieltor im 146. Spiel erzielt und ist damit unter anderem deutlich schneller als die Weltstars Lionel Messi (210 Spiele) und Cristiano Ronaldo (301) gewesen.

Haaland trifft durchschnittlich immer

Insgesamt hat der 20-Jährige für den BVB in 47 Spielen 47-mal getroffen. Seine Tore gegen Sevilla brachten dem Klub 10,5 Millionen Euro für den Einzug ins Viertelfinale ein. In Zeiten der Corona-Pandemie, die dem Klub im Geschäftsjahr 2020/21 ein Minus von 26,3 Millionen Euro einbrachte, eine besonders wertvolle Finanzspritze.

" Er ist herausragend. Wir sind froh, dass wir ihm noch zwei weitere Champions-League-Spiele in dieser Saison besorgen konnten, damit er noch weiter treffen kann ", sagte Trainer Edin Terzic. Und selbst sein Gegenüber, Sevilla-Coach Julen Lopetegui, schwärmte: " Haaland wird eine Ära prägen ."

Alle wollen ihn, Dortmund hat ihn (noch)

Die Frage für den BVB ist jedoch, wie lange er sie in Dortmund prägen wird. Dass Haaland zukünftig für einen Klub der Kategorie Real Madrid oder Manchester City auflaufen wird, bezweifelt keiner. Doch Borussia-Sportdirektor Michael Zorc wird so lange es geht um ihn kämpfen.

" Es ist nicht von uns beeinflussbar, wer sich da was in den Kopf setzt. Wir planen weiter mit ihm ", sagte der 58-Jährige auf die immer wiederkehrenden Berichte über einen möglichen Haaland-Wechsel. Noch kann der BVB auch mit ihm planen, der Vertrag läuft bis 2024. Er beinhaltet zwar eine Ausstiegsklausel, die aber erst 2022 greift - so lange muss der Klub ihn nicht abgeben.

BVB muss wieder in die Champions League

Europas Elite wird vermutlich trotzdem schon in diesem Sommer versuchen, den Rekord-Torjäger aus Dortmund loszueisen. Haaland selbst und seine Tore werden ein großer Faktor sein, wie aussichtsreich diese Bemühungen sein werden. Je erfolgreicher er und der Verein in dieser Saison noch sein werden, desto unwahrscheinlicher wird ein kurzfristiger Wechsel.

Denn in der Liga muss Dortmund, um Haaland halten zu können, noch den Sprung in die Top vier schaffen und sich erneut für die Champions League qualifizieren. Dafür braucht es die Tore des Norwegers, der dann in der nächsten Saison wieder mit seinem Ex-Trainer Marco Rose zusammenarbeiten würde.

Der Noch-Gladbacher coachte Haaland bereits bei RB Salzburg - und brachte ihn auf dem Weg zur "Bestie", zum "Giganten", "Menschenfresser" oder "Monster".

mit sid/dpa | Stand: 10.03.2021, 10:33