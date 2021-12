Fünf Wechsel in der Startelf

Drei Tage nach der 2:3-Niederlage im Topspiel der Bundesliga gegen den FC Bayern München tauschte Trainer Marco Rose fünf Spieler in der Startformation aus. Erling Haaland und Raphaël Guerreiro wurden geschont, Emre Can war nach seiner bei der 1:3-Niederlage bei Sporting erhaltenen Roten Karte gesperrt. Julian Brandt leidet noch an einer Gehirnerschütterung, Manuel Akanji fällt nach einer Knieoperation bis Jahresende aus.

Neu in die Startelf kamen Dan-Axel Zagadou, Nico Schulz, Axel Witsel, Marius Wolf und Donyell Malen. Einige hoch beanspruchte Profis wie Marco Reus, Mats Hummels und der nach seinen Vorwürfen gegen Schiedsrichter Felix Zwayer mit einer Geldstrafe belegte Jude Bellingham waren etwas überraschend dabei.

Beşiktaş mit Batshuyai, Bozdoğan und Karaman

Beşiktaş trat mit einigen Profis an, die schon in Deutschland ihr Geld verdienten. Darunter war der Belgier Michy Batshuayi, der in der Rückrunde der Saison 2017/18 für den BVB spielte. Can Bozdoğan ist vom Bundesligaabsteiger FC Schalke 04 an den Klub aus Istanbul ausgeliehen, Kenan Karaman ist im Sommer 2021 von Fortuna Düsseldorf an den Bosporus transferiert worden.