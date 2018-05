Champions League

Für die früh attackierenden Bayern begann die Partie optimal. Real hatte gefühlt noch gar nicht den Ball berührt, da nutzte Joshua Kimmich bereits eine Unsicherheit in der Real-Verteidigung zur Führung (3.).

Madrid benötigte vor 81.000 Zuschauern ein paar Minuten, um die Partie ein wenig zu beruhigen, sich ein Übergewicht im Mittelfeld zu erspielen - und für den Ausgleich zu sorgen. Marcelo flankte unbedrängt, in der Mitte köpfte Karim Benzema ebenso (11.).

Alaba und Ribéry machen das Spiel wild

Bei den Bayern stand der zuletzt angeschlagene David Alaba wieder in der Startformation. Dafür musste Jupp Heynckes auf die verletzten Arjen Robben und Jerome Boateng verzichten. Der im Hinspiel lädierte Javí Martínez saß zunächst auf der Bank.

Vor allem Alaba und Franck Ribéry auf der linken Seite wirbelten Real immer wieder durcheinander. Weil auch Madrid aber den Weg nach vorne suchte, entwickelte sich in der Mitte der ersten Hälfte eine wilde Tempo-Partie. Oft fehlte nur der letzte Pass zur Großchance - als Marcelo etwa den freistehenden Cristiano Ronaldo übersah (28.).

Noch vor der Pause hätten die Bayern erneut in Führung gehen können. Doch Robert Lewandowski, Müller und James Rodriguez scheiterten bei einer Dreifach-Chance (33.). Später schlenzte Corentin Tolisso am Tor vorbei (45.). Auf der anderen Seite kratzte Sven Ulreich einen Ronaldo-Schuss aus der Ecke (37.). Ramos köpfte ans Außennetz (39.).

Aussetzer von Ulreich direkt nach der Pause

Die zweite Hälfte begann dann mit einem Schock für die Bayern - einen Rückpass von Tolisso wollte Ulreich mit der Hand aufnehmen, merkte dann aber offenbar, dass das nicht erlaubt ist, und zögerte. Und ehe er sich versah, war der Ball an ihm vorbei gerollt. Benzema bedankte sich und schob den Ball ein (46.). "Wir schenken wie im Hinspiel ein Tor einfach weg, das darf dir in so einem Halbfinale nicht zweimal passieren" , sagte Thomas Müller dazu.

Die Bayern brauchten nun zwei Tore zum Weiterkommen und spielten folgerichtig weiter nach vorne. Alaba scheiterte mit einem strammen Rechtsschuss an Keylor Navas (51.). Hinten waren die Münchener nun aber recht offen, so dass Madrid einige Kontermöglichkeiten hatte - so kam Ronaldo zu zwei Reisenchancen (54.).

James macht es wieder spannend

Nach gut einer Stunde wurde es dann noch spannender. Zunächst wurde ein Schuss von James noch geblockt, doch den Nachschuss verwertete der Kolumbianer aus spitzem Winkel - 2:2 (63.).

Und es hätte noch besser kommen können für die Bayern, aber Tolisso und James vergaben weitere hochkarätige Chancen (74., 75.). Mit zunehmender Spielzeit taten sich die Bayern nun aber schwerer, aussichtssreich vor das Tor der Spanier zu kommen. Einige Eckbälle sorgten noch für Gefahr, am Ende flog Müller nochmal an einer Flanke vorbei. Nach einer Schlussphase mit vielen Unterbrechungen und noch mehr Zeitspiel jubelte aber Real Madrid über den Einzug ins Finale der Champions League am 26. Mai in Kiew.

"Es war ein Wahnsinns-Spiel, wir haben alles investiert. Am Ende hat vielleicht das Quäntchen Glück gefehlt" , fasste ein sichtlich enttäuschter Müller die Partie zusammen. "Wenn du Bayern in dieser Form rauswirfst, heißt das auch was. Sie haben zwei starke Spiele gemacht" , meinte Madrids Toni Kroos, der konstatierte, dass die Madrilenen über zwei Spiele sogar "etwas schlechter" verteidigt hätten als die Bayern, aber die eigene Effektivität lobte: "Es braucht in solchen Situationen immer auch jemanden, der die Fehler des Gegners ausnutzt."