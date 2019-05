Barcelonas Trainer Ernesto Valverde hatte etwas überraschend Arturo Vidal in die Startelf genommen - wohl um der starken Offensive der Engländer etwas körpferliche Robustheit entgegen zu stellen.

Vor 94.000 Zuschauern entwickelte sich von Beginn an das erwartet offensiv geprägte Spiel. Allerdings war Liverpool in der ersten Hälfte zu ungefährlich, so dass Torhüter Marc-André ter Stegen kaum einmal eingreifen musste.

Suárez verwertet Flanke zur Führung

Barcelona auf der anderen Seite machte es besser. Besonders Lionel Messi präsentierte sich einmal mehr in Topform und war kaum einmal vom Ball zu trennen. Am Führungstreffer waren aber andere beteiligt - Luis Suárez rutschte in eine scharfe Hereingabe von Jordi Alba: 1:0 (26.).

Zuvor hatte das Team von Jürgen Klopp bereits einen Nackenschlag hinnehmen müssen. Naby Keita musste früh verletzt ausgewechselt werden (24.).

Dicke Chancen für Liverpool

Nach der Pause drängte Liverpool umgehend auf den Ausgleich - und erspielte sich nun auch dicke Chancen. Doch James Milner (47., 58.) und Mo Salah (53.) scheiterten mit ihren Schüssen am jetzt glänzend haltenden ter Stegen.

Auf der anderen Seite bissen sich Barcelonas Offensivkräfte lange Zeit die Zähne am gut aufgelegten Abwehrspieler Joel Matip aus.

Messi trifft in Liverpooler Drangphase

In der 76. Minute war aber auch er machtlos. Lionel Messi bediente nach einem Solo Suárez, dessen Schuss zwar nur an die Latte ging, doch der Abpraller fiel erneut Messi zum Abstauben vor die Füße.

Und Messi hatte Spaß am Toreschießen gefunden und legte nur sieben Minuten später nach. Sein Freistoß aus 24 Metern segelte wunderschön genau in den Torknick (82.) - 3:0.

Liverpool lässt beste Gelegenheiten ungenutzt

Der Unterschied zwischen den beiden Teams wurde kurz darauf noch einmal sehr deutlich. Auf der anderen Seite kratzte Clément Lenglet einen Schuss von Roberto Firmino von der Linie, Salah knallte den Abstauber völlig freistehend aber nur an den Pfosten.

Mit dem 3:0 hat Barcelona nun eine hervorragende Ausgangslage für das Rückspiel an der Anfield Road in Liverpool, das bereits in sechs Tagen (7.5., 21 Uhr) stattfindet.

"Sehr intensives Spiel"

Barca-Keeper ter Stegen war nach der Partie beeindruckt: "Es war ein extrem intensives Spiel, die Zuschauer hatten richtig Spaß. Natürlich hat Liverpool viel Qualität, aber wir haben sehr gut verteidigt. Und natürlich war auch Messi wieder sehr entscheidend für uns - aber die ganze Mannschaft hat sich in dieses Spiel reingearbeitet. Im Rückspiel dürfen wir nun nicht den Fehler machen, das nur nach Hause bringen zu wollen - wir müssen unser Spiel machen."