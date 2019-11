26.11. - Champions League mit Bayern und Leverkusen

In der Champions League möchte Leverkusen in Moskau alle denkbaren Chancen noch nutzen, während die bereits fürs Weiterkommen qualifizierten Münchner später in Ruhe in Belgrad auflaufen. WDR Event überträgt die Begegnungen live ab 18.55 und 21.00 Uhr. | wdr