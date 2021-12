Es ist schon mehr als 20 Jahre her, dass der FC Barcelona nach der - damals noch ersten - Gruppenphase ausschied. Am letzten Spieltag der Fußball-Champions-League gewann Barça mit 5:0, aber das half nicht mehr.

Am Mittwoch (08.12.2021) würde ein Sieg auf jeden Fall reichen, um sofort in die erste K.o. -Runde einzuziehen. Aber dieses Mal heißt der Gegner nicht Beşiktaş in einem Heimspiel, sondern FC Bayern in einem Auswärtsspiel in München.