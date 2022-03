Champions League - Bayern München trifft auf den FC Villarreal

Im Halbfinale gegen Liverpool oder Benfica Lissabon

Im Halbfinale würden die Bayern auf den Sieger der Partie Benfica Lissabon gegen den FC Liverpool treffen.

Gegen die Portugiesen hatten die Bayern bereits in der Gruppenphase gespielt und beide Partien hoch gewonnen (4:0, 5:2).

Die möglichen Halbfinalpaarungen im Überblick:

Manchester City/Atlético Madrid - FC Chelsea/Real Madrid

Benfica Lissabon/FC Liverpool - FC Villarreal/FC Bayern München

Die Halbfinal-Partien werden am 26./27. April und am 3./4. Mai ausgetragen. Das Finale findet am 28. Mai in Paris statt.

Dortmund, Leipzig und Wolfsburg ausgeschieden

Die Bayern hatten es als einziger Bundesliga-Vertreter in die K.o.-Runden der Königsklasse geschafft. Borussia Dortmund, RB Leipzig und der VfL Wolfsburg hatten die Gruppenphase nicht überstanden.

Die Münchner hatten in der Vorrunde alle ihre sechs Partien gewonnen. Im Achtelfinale setzte sich das Team von Trainer Julian Nagelsmann am Ende überlegen gegen Red Bull Salzburg durch. Auf ein mühsames 1:1 im Hinspiel folgte ein spektakuläres 7:1 beim Rückspiel in München.

Quelle: dpa, sid