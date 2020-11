Audio: Bergamo-Trainer über Klopp: "Er ist eine Benchmark für mich"

Sportschau. . 01:42 Min. . ARD. Von Jörg Seisselberg.

Der FC Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp ist heute Abend in der Champions-League in Bergamo zu Gast. Für Bergamos Trainer Gasperini zählt Klopp nach seinen Leistungen in Dortmund und Liverpool zu einer wichtigen Bezugsperson unter den Trainern. Bergamos Robin Goosens, der mittlerweile Deutscher Nationalspieler ist, kann nicht zum Einsatz kommen. | audio