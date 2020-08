Audio: Traum und Trauma – PSG und der Champions-League-Pokal

Sportschau. . 02:49 Min. . ARD.

Paris Saint Germain feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen. Vor allem in den vergangenen Jahren hat sich der Verein der europäischen Spitze immer weiter angenähert – auch dank riesiger Geldströme aus Katar. Was bis heute allerdings fehlt, ist der eine, große Titel: der Sieg in der Champions League. Nach dem Halbfinale gegen Leipzig träumt ganz Paris vom Fußball-Himmel. | audio