Audio: Chandler bemängelt "fehlende Durchschlagskraft"

Im Anschluss an die 0:2-Niederlage kritisiert Frankfurts Verteidiger Timothy Chandler fahrige Ballverluste und fehlende offensive Durchschlagskraft. Nichtsdestotrotz steht das eigentliche Highlights in der Europa League erst am Donnerstag an. Interviewer: Torge Hidding. | audio