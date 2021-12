Jahrelang war die Auswärtstorregel ein Streitthema im Fußball. Viele hielten es für ungerecht, dass direkte Vergleiche in Gruppenphasen und K.o. -Runden bei Torgleichheit dadurch entschieden wurden, dass ein Team mehr Treffer auswärts erzielte. Dass ein 1:0-Heimsieg de facto somit mehr wert war als ein 2:1, stand lange in der Kritik.

Die Regel ist weg, Auswärtstore sind aber immer noch wichtig

Seit dieser Saison hat diese Regel keinen Bestand mehr. Doch genau das könnte in der Champions League am letzten Spieltag in Gruppe B zu einem Szenario führen, in dem schließlich doch wieder die Auswärtstore entscheidend werden - nur eben nicht nur die aus den direkten Duellen.