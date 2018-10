Als Atlético-Präsident Enrique Cerezo einmal über das Wanda Metropolitano sprach, erklärte er, die Arena sei das "beste Stadion Europas". Ob das so ist, bleibt dahingestellt. Fakt ist, dass in der neuen Heimat von Atlético Madrid nicht mehr viel an die frühere Spielstätte Vicente Calderon erinnert.

Wanda Metropolitano ist Schauplatz für das diesjährige Finale in der Champions League am 1. Juni 2019. Der Name ist eine Kreuzung aus dem chinesischen Minderheitsaktionär des Klubs und dem Namen von Atléticos vorvorletzten Stadion.

Gesteigerter Andrang

Aus dem Metropolitano in der nördlichen Innenstadt ging es 1966 ins alte Vicente Calderón in der südlichen Innenstadt, von dessen speziellem, etwas verkommenem, aber umso inniger geliebtem Charme sich die Atlético-Anhänger vor einem Jahr verabschieden mussten.

Sie zogen einen Autobahnring und elf Kilometer weiter von Madrids zentraler Puerta del Sol in den östlichen Stadtteil San Blas. Nicht jeder Atlético-Fan findet das gut, aber mit einem Fassungsvermögen von 68.000 Zuschauern trägt der Tempel dem gesteigerten Andrang Rechnung.

Weniger Spielkunst und Topstars

Der Verein, der am Mittwoch zunächst bei Borussia Dortmund antritt, ehe dann am vierten Spieltag gleich darauf das Rückspiel stattfindet (6. November), hat seine Beliebtheit in ganz Spanien gesteigert. Endlich einmal ein kraftvoller Klub, der es mit den Ewig-Gewinnern von Real Madrid und FC Barcelona aufnimmt. Endlich ein Verein, der sich nicht nur über Spielkunst und Topstars definiert.

Und der es trotzdem gleich zweimal ins Finale der Königsklasse schaffte. Wer erlebte, mit welcher Inbrunst die Atlético-Anhänger am 24. Mai 2014 ihren Klub erst in Lissabon und dann am 28. Mai 2016 in Mailand gegen Stadrivale Real anfeuerten, um dann doch tapfer die unglücklichen Niederlagen zu ertragen, der spürte ihre tiefe Leidenschaft.

Ausgeglichene Liga

Dass Atlético jetzt einen neuen Anlauf nimmt, um sich den Traum vom Champions-League-Gewinn zu erfüllen, steht fest, und Trainer Diego Simeone hat nicht ohne Grund zuletzt gegen Villarreal (1:1) mehrere Leistungsträger geschont.

Mittelfeldmann Koke, einer der treuen Simeone-Vasallen, hat gleich gefordert: "Jetzt müssen wir den Schalter umlegen und in der Champions League gewinnen." Der Spagat ist nicht einfach. Der Argentinier Simeone findet die spanische Liga in dieser Saison "barbarisch" , weil sie so ausgeglichen sei.

Nach neun Spieltagen steht sein Team mit 16 Punkten auf Platz vier, hat aber nur zwei Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Barcelona. Prunkstück ist wieder die Defensive, die nur fünf Gegentore zugelassen hat.

Der Respekt bei Borussia Dortmund vor dem abwehrstarken spanischen Vizemeister ist groß. "Seit sieben, acht Jahren ist es eine der besten Mannschaften in Europa" , sagte Trainer Lucien Favre, der besonders die Qualitäten von Weltmeister Antoine Griezmanns hervorhob: "Er ist sehr geschickt. Seine Stärke ist die Effizienz."

mit dpa, sid | Stand: 24.10.2018, 08:30