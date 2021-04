Hansi Flicks Aufgabe vor dem Rückspiel schien lösbar zu sein: Abwehrfehler minimieren, die Chancenausbeute steigern. Tatsächlich aber zeigte sich Gegner Paris Saint-Germain gegenüber dem Hinspiel taktisch deutlich verbessert und setzte seine hochklassigen Spieler perfekt in Szene.

Dass Kylian Mbappé und Neymar trotzdem kein Tor erzielten, war zwei Dingen geschuldet: einem überragenden Keeper Manuel Neuer und dem Ausbleiben des kleinen, manchmal sehr fiesen Spielglücks.

Chancen gab es zuhauf: Zwischen der 34. und 39. Spielminute traf Neymar dreimal das Gehäuse des Bayerntores. Mbappe verwandelte in der zweiten Halbzeit einen Konter mit einer Selbstverständlichkeit, wie sie in der Bundesliga aktuell nur selten zu sehen ist: zentral per "Strahl" unter die Latte.

Nur eine knappe Abseitsposition des Doppeltorschützen aus dem Hinspiel verhinderte nach VAR -Check den Ausgleich. So blieb es beim 1:0 für die Bayern - das in der Summe eben nicht reichte.

Unterschiedsspieler - aber am Dienstag nicht bei den Bayern

Das Problem für Hansi Flick: eine dünne Auswechselbank. Dass der Lauf durch die Wettbewerbe wie 2020 in diesem zweiten Coronajahr nicht gelingen würde, war spätestens dann klar, als sich Robert Lewandowski im März bei einer Länderspielreise verletzte. Lewandowski, die Versicherung des FC Bayern.

Und dann fiel auch für die Paris-Spiele Serge Gnabry aus. Dazu gesellten sich noch Leon Goretzka und Niklas Süle. Leistungsträger, für die es bei den Bayern vor allem in der Offensive keinen Ersatz gibt.

Paris hatte diese Verletzungssorgen im Angriff nicht - und war so klar im Vorteil: Was Neymar, Kylian Mbappé und phasenweise Ángel di María gegen die Bayern am Ball und im Zusammenspiel zeigten, war ganz großes Kino.

Ihre gegenseitigen Laufwege kennen die drei blind, vor allem Neymar und Mbappé bewiesen im Hinspiel (sehr erfolgreich) und im Rückspiel (glücklos), dass hier das womöglich aktuell größte Angreiferpotenzial Europas zusammenspielen darf.