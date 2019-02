So oder so ähnlich bewerten fast alle Fans und Fachleuten den Einfluss des teuersten Abwehrspielers des Welt beim FC Liverpool. Van Dijk kam Anfang 2018 für angeblich mehr als 80 Millionen Euro aus Southampton und ist zum wichtigsten Mann in der Elf von Trainer Jürgen Klopp aufgestiegen. Er hat entscheidenden Anteil daran, dass Liverpools einst anfällige Defensive in dieser Saison die sicherste der Premier League ist und der Verein um die erste Meisterschaft seit 1990 spielt.

Klopp zur Improvisation gezwungen