Borussia und das Déjà-vu mit der eigenen Führung

Von Warnsignalen, dass es dem Team im Titelkampf an Reife mangeln könnte, wollte Sebastian Kehl dennoch nichts wissen. " Wir waren im Erfolgsfall ruhig und werden das wieder hinkriegen. Jetzt schütteln wir uns und gehen am Mittwoch unseren Weg weiter ", sagte der Leiter der Lizenzspielerabteilung vor dem Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League (21 Uhr) bei Tottenham Hotspur.

Der nachfolgende Versprecher Kehls, " dass man sich die Niederlage selbst anzukreiden " hätte, spiegelte den Frust beim Tabellenführer jedoch wider. Mit dem unnötigen Fauxpas wächst der Druck. Schließlich nutzte Verfolger FC Bayern wenige Stunden später die Gunst der Stunde und verkürzte mit dem 3:1 über Schalke den Rückstand auf den Spitzenreiter auf fünf Zähler.

In drei Partien eine Führung weggegeben

Für die Borussia war es ein unliebsames Déjà-vu-Erlebnis. Am vergangenen Wochenende musste sie sich in Frankfurt nach einem 1:0 und vielen Chancen mit einem 1:1 begnügen. Beim Pokal-Aus am Dienstag gegen Bremen (2:4 i.E.) wurde selbst eine zweimalige Führung in der Verlängerung noch verspielt.