Es dürfte eine Treffen mit erhöhten Redebedarf werden, wenn Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund am Sonntag (24.11.2019) zur Jahreshauptversammlung zusammenkommt. Denn nach der desaströsen ersten Hälfte beim Spiel am Freitagabend gegen Paderborn (0:3), konnte sich der BVB am Ende zwar in ein Remis (3:3) retten. Doch es mehren sich die Stimmen, die eine Ablösung des Trainers Lucien Favre fordern.