Von Anfang bis Tesche 3. Liga - Typen, Rekordhalter, erfahrene Debütanten Stand: 21.07.2022 08:28 Uhr

Wenn am Wochenende die 3. Liga in die neue Saison startet, jagen einige Akteure Ligarekorde. Andere hoffen, dass sie manche Bestmarken eher nicht erreichen. Bekannte Gesichter betreten unbekanntes Terrain - und dann ist da ja auch noch Markus Anfang.

Von Robin Tillenburg

Markus Anfangs Erinnerungen an die 3. Liga dürften ziemlich positiv sein. Als Trainer von Holstein Kiel gelang ihm in seiner bisher einzigen Drittligasaison 2016/17 direkt der Aufstieg. Bei Anfangs neuem Klub Dynamo Dresden hofft man natürlich darauf, dass der 48-Jährige diese Leistung wiederholen und Dresden direkt zurück in die 2. Liga führen kann.

Anfangs Debüt live im Ersten

Durch die Verpfichtung hat Dynamo sich jedenfalls auch die große mediale Aufmerksamkeit gesichert. Zur Erinnerung: Anfang November war Anfang als Trainer von Werder Bremen zurückgetreten, nachdem die Staatsanwaltschaft gegen ihn Ermittlungen wegen der Nutzung eines gefälschten Impfausweises eingeleitet hatte.

Eine Geldstrafe von 36.000 Euro und eine inzwischen zur Bewährung ausgesetzte Sperre später ist Anfang zurück im Fußballgeschäft und startet am Samstag (23.07.2022, 14 Uhr) direkt live in der ARD gegen 1860 München.

Krämer jagt Dotchevs Bestmarke

Auf deutlich mehr Drittligaspiele auf der Trainerbank als Anfang bringt es Stefan Krämer. Der neue Mann an der Seitenlinie des SV Meppen hat zuvor bereits fünf Vereine in Liga drei trainiert und bringt es dadurch auf 262 Spiele. Sollte Krämer in dieser Spielzeit mindestens 33 Partien auf der Meppener Bank verbringen und zwischenzeitlich kein Ligakonkurrent Pavel Dotchev verpflichten, würde Krämer diesen als Rekordtrainer ablösen.

Bär, Testroet oder doch Grimaldi?

Der Drittligatorschützenkönig der abgelaufenen Spielzeit spielt bei 1860 München. Mit 21 Toren war Marcel Bär vergangene Saison bester Torjäger, und weil seine beiden Hauptkonkurrenten aus dem vergangenen Jahr, Baris Atik und Terrence Boyd, beide mit ihren Klubs aufgestiegen sind, hat der 30-Jährige auch dieses Jahr gute Chancen auf die Torjägerkrone.

Einer seiner womöglich größten Kontrahenten könnte Ingolstadts neuer Mittelstürmer Pascal Testroet sein. Der traf in seinen jüngsten beiden Saisons in der 2. Liga jeweils zweistellig und ist auch in der ewigen Torschützenliste der 3. Liga auf Rang 14 ordentlich platziert. Im Rennen um den erfolgreichsten aktiven Drittligatorjäger liefern sich Waldhof Mannheims Marc Schnatterer (67) und Saarbrückens Adriano Grimaldi (66) einen Zweikampf. Bis zum Rekordhalter Anton Fink (136) ist aber noch viel Luft.

Landgraf wartet auf sein Tor

Auf der weniger angenehmen "anderen" Seite: Niklas Landgraf. 151 Mal lief der Defensiv-Allrounder des Halleschen FC schon in der 3. Liga auf, doch ein Treffer wollte ihm dabei bisher nicht gelingen. Bleibt Landgraf noch 17 Partien lang torlos, wäre das aktiver Rekord in Deutschlands dritthöchster Spielklasse.

Frantz und Tesche vor Debüt

Zwei späte und klangvolle Debüts dürfte die kommende Saison übrigens ebenfalls liefern: Mike Frantz ist zurück bei seinem Ex-Klub Saarbrücken. Er hat zwar mittlerweile 227 Bundesliga- und 68 Zweitligapartien in den Knochen, aber trotz seiner bereits 35 Lebensjahre noch nie in Liga drei die Schuhe geschnürt. Das trifft auch auf Robert Tesche zu. Vor wenigen Monaten war der ebenfalls 35-Jährige noch für den VfL Bochum in der Bundesliga am Ball, jetzt soll er ordnende Hand im zentralen Mittelfeld des VfL Osnabrück werden.

Fast halb so alt wie Tesche und Frantz heute sind, war 2009 übrigens ein gewisser David Alaba, als er für die zweite Mannschaft des FC Bayern München zum 2:0 gegen den Wuppertaler SV traf. Mit 17 Jahren, zwei Monaten und fünf Tagen ist der Österreicher bis heute jüngster Drittligatorschütze aller Zeiten.