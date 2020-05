3. Liga - Start ins Ungewisse

Entsprechend wurde auch die Debatte um eine Fortsetzung der Liga hitzig geführt. Die Klubs, die eher in der unteren Hälfte der Tabelle stehen, plädierten lautstark für einen Abbruch und eine Annullierung der Saison. Daraus resultierte auch der Vorschlag, die 3. Liga aufzustocken und in zwei Staffeln zu teilen. Der andere Teil der Liga war wie der DFB für eine Fortsetzung, um eine sportliche Entscheidung herbei zu führen. Letztlich setzte sich der DFB durch und beschloss endgültig über seinen Bundestag am 25. Mai die Wiederaufnahme für den 30. Mai.

Anders als in der Bundesliga und 2. Liga waren allerdings einige Klubs noch strengen Auflagen ihres Bundeslandes unterworfen. So konnten zum Beispiel der FSV Zwickau oder der Hallesche FC fast erst mit Beginn der einwöchigen Quarantäne vor der Wiederaufnahme des Spielbetriebs wieder ins Mannschaftstraining starten. Andere Teams sind schon wesentlich länger unter fußballähnlicheren Bedingungen zurück auf dem Feld.

Die Wiederaufnahme

Jetzt geht es also los, unter denselben Bedingungen wie in den anderen Profiligen: leere Zuschauerränge, strenge Hygiene-Auflagen und regelmäßige Tests auf das Coronavirus. Elf Spieltage innerhalb von fünf Wochen sollen die Saison in der 3. Liga bis zum 4. Juli noch retten. Danach geht es noch in die Aufstiegsrelegation zur 2. Liga. In diesem engen Terminplan ist kaum Platz für Ausfälle durch Team-Quarantäne.

Sportlich geht es gleich mit einem Spitzenspiel los: 1860 München empfängt am Sonntag (13 Uhr) Spitzenreiter MSV Duisburg. Über 30.000 "Geistertickets" haben die "Löwen" für die Partie verkauft und Einnahmen von 500.000 Euro erzielt. Dafür soll das Konterfei der Kartenkäufer im Stadion an der Grünwalder Straße auftauchen. Mit einem Sieg wäre München bis auf zwei Punkte an den MSV heran.