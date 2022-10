3. Liga Rot-Weiss Essen schließt 76 Problem-Fans aus Stand: 10.10.2022 15:20 Uhr

Sportlich feierte Rot-Weiss Essen am Sonntag den ersten Auswärtssieg der Saison. Durch den 3:0-Erfolg beim SC Freiburg II kletterte der Aufsteiger auf Rang 14. Doch intern brodelt es bei RWE.

Immer wieder sorgten einige Anhänger des Revierklubs in den vergangenen Wochen für Negativschlagzeilen. Nun hat der Verein durchgegriffen und gegen insgesamt 76 Personen ein Hausverbot für das gesamte Gelände des Stadions an der Hafenstraße ausgesprochen.

"Wir haben uns lange und intensiv über die ‚richtige‘ Form des Vorgehens ausgetauscht und uns dabei mehrheitlich gegen eine Kollektiv-Bestrafung ausgesprochen", erklärte RWE am Montag. Vielmehr habe man sich entschieden, "gezielt Leute zu sanktionieren, die in der jüngeren Vergangenheit mehrfach und eindeutig zuordenbar an strafrechtlich relevanten Vorfällen aktiv beteiligt waren".

Erstmals wirksam werden die lokalen Stadionverbote zum Heimspiel gegen Dynamo Dresden am kommenden Wochenende. Insgesamt gelten sie für drei Jahre. Darüber hinaus werde diesen Fans die Dauerkarten entzogen sowie Vereinsausschluss-Verfahren geprüft, teilte RWE mit. "Um es klar zu sagen: Wir werden es nicht zulassen, dass sich aus einer völlig falsch verstandenen Fankultur heraus Gewalt und Angst rund um unsere Spiele Bahn brechen und die Oberhand gewinnen!"

Angriffe auf eigene und Schalker Fans

Spätestens durch die Vorkommnisse nach der Partie bei Wehen Wiesbaden sei ein Punkt erreicht worden, "an dem unsere Geduld am Ende ist und wir klare Konsequenzen ziehen und Sanktionen aussprechen". Hier hatten RWE-Anhänger sowohl am Duisburger als auch am Essener Hauptbahnhof Fans des FC Schalke 04 angriffen. Und das nicht zum ersten Mal: Schon im Februar dieses Jahres konnte die Polizei ein Aufeinandertreffen von Essener und Schalker Fans verhindern, dabei wurden die Personalien von mehr als 100 Personen aufgenommen.

Selbst vor tätlichen Angriffen auf die eigenen Anhänger schreckten einige Essener nicht zurück - so geschehen auf einem Rastplatz nach dem Spiel bei der SpVgg Bayreuth. Die Mannschaft, die diesen Vorfall live miterlebte, reagierte beim nächsten Spiel mit einem Feier-Boykott vor der Fankurve sowie einem offenen Brief. Darin schrieben sie von einem "feigen wie brutalen Überfall", der sie "verstört und nachdenklich gemacht" habe.

Bundesweite Stadionverbote drohen

Nun reichte es auch dem Verein. "In den letzten Monaten ist eine Zunahme an bedenklichen und strafrechtlich relevanten Vorfällen im Zusammenhang mit RWE-Spielen festzustellen", hieß es in einer Stellungnahme: "Unser klarer Eindruck ist, dass nicht das Interesse am Fußball, sondern an gewalttätigen Auseinandersetzungen mehr und mehr in den Mittelpunkt einiger Stadionbesucher rücken."

Rot-Weiss Essen distanziert sich "in aller Form" von Gewalt und Diskriminierung. "Jeder, der an kriminellen Handlungen beteiligt ist oder diese gut heißt, verwirkt sein Recht auf den Besuch von RWE-Spielen", so der Klub. Und dabei wird es wohl nicht bleiben, denn die polizeilichen Ermittlungen dauern noch an. Laut RWE sei davon auszugehen, dass gegen alle zweifelsfrei identifizierten Beteiligten bundesweite Stadionverbote angeregt und auch ausgesprochen werden.

Wie die Fanszene auf die Hausverbote reagiert, wird sich zeigen. Bereits am Sonntag beim Spiel in Freiburg hingen die Banner am Gästeblock verkehrt herum, zudem gab es keinen geregelten Support.