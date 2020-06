Audio: Sandhausen zieht mit Sieg an Fürth vorbei

Sportschau. . 00:51 Min. . ARD. Von Michael Küster.

Gegen die SpVgg Greuther Fürth gelingt dem SV Sandhausen im Zweitliga-Duell der dritte Sieg in Serie. Fürth bleibt im fünften Spiel in Folge sieglos und lässt die Gäste aus Sandhausen in der Tabelle vorbeiziehen. | audio