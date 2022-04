Neun Treffer - Spitzenreiter Magdeburg gewinnt Torspektakel in Verl

Am Ostersonntag kratzte Abstiegskandidat Verl in der 3. Liga an der Sensation. Nach einem Torspektakel mit insgesamt neun Treffern mussten sich die Gastgeber jedoch gegen Spitzenreiter Magdeburg mit 4:5 geschlagen geben.